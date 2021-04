Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA

Pasquetta in zona rossa, ecco l'autocertificazione per spostarsi. IL PDF

Anche il 5 aprile tutta Italia resta in zona rossa e sull’intero territorio valgono le regole stabilite per la fascia di rischio più alta. Per spostarsi è sempre necessario compilare l’autocertificazione: gli spostamenti, infatti, sono permessi solo in caso di necessità, per esigenze di lavoro e salute. Eccezione per le visite: dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi verso la casa di parenti o amici una volta al giorno, in massimo due persone (esclusi disabili e minori di 14 anni). Ecco il modulo da scaricare in pdf