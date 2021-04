Decontribuzione Sud, istruzioni Inps aggiornate: chi può usufruirne

18/19 Ipa

In deroga al punto precedente, i contributi possono essere concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;