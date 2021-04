Pasqua e Pasquetta in zona rossa, l'autocertificazione per spostarsi

Il 4 e il 5 aprile tutta Italia è in zona rossa e sull’intero territorio valgono le regole stabilite per la fascia di rischio più alta. Per spostarsi è sempre necessario compilare l’autocertificazione: gli spostamenti, infatti, sono permessi solo in caso di necessità, per esigenze di lavoro e salute. Eccezione per le visite: dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi verso la casa di parenti o amici una volta al giorno, in massimo due persone (esclusi disabili e minori di 14 anni). Ecco il modulo da scaricare in pdf

Quando serve l’autocertificazione a Pasqua e a Pasquetta

In questi due giorni, come detto, valgono le regole della zona rossa. In questa fascia di rischio l’autocertificazione è sempre richiesta. Infatti sono vietati tutti gli spostamenti, anche all'interno del proprio comune: è consentito uscire di casa solo in caso di necessità, per esigenze di lavoro e salute. Tutti questi motivi devono essere comprovati dall'autocertificazione. Rispetto alle regole in vigore di solito per la zona rossa, per Pasqua e Pasquetta c’è un’eccezione: in questi due giorni è consentito - muniti di autocertificazione - spostarsi verso l'abitazione di parenti o amici una volta al giorno, in massimo due persone (esclusi disabili a carico, persone non autosufficienti e minori di 14 anni). Anche in questo caso bisogna rispettare il coprifuoco, confermato dalle 22 alle 5: in questa fascia si può uscire, sempre con l’autocertificazione, solo per comprovati motivi di necessità, lavoro o urgenza. Il modulo di autocertificazione può essere consegnato alle forze dell’ordine già compilato oppure si può compilare sul posto, al momento del controllo. Chi non ce l’ha può chiederlo agli agenti.