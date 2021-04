1/15 ©Ansa

Pasqua in zona rossa per l’Italia. Seconda giornata consecutiva di restrizioni al massimo livello, dopo il Sabato Santo, per provare a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Regole ancora più severe in alcuni territori e controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con tolleranza zero per evitare assembramenti e scampagnate fuori porta. Ecco cosa si può fare e cosa no

