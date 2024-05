Modena, malore per degli alunni dopo aver mangiato pomodori a scuola

Decine di studenti ed una maestra di due scuole elementari di Modena hanno accusato mal di pancia, vomito e bruciore. Sintomi tipici di un'intossicazione alimentare che per fortuna, non ha riportato conseguenze gravi. Il cibo era stato fornito dal Ministero per l’agricoltura col progetto “Frutta e verdura a scuola”. Forte preoccupazione e rabbia da parte dei genitori