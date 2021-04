4/13 ©Ansa

Intanto, una nuova variante del coronavirus Sars-CoV-2 - che al momento non sembra essere né più contagiosa né letale delle altre - è stata identificata nei giorni scorsi in Italia e comprende caratteristiche delle varianti inglese e nigeriana: a scoprirla il gruppo di ricerca del Cerba HealthCare di Milano. È stata identificata in una paziente di 50 anni che vive vicino Novara

