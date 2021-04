Vaccini, Pregliasco: "In Lombardia problemi organizzativi superati"

"Le nubi all'orizzonte sul numero di dosi ci fanno preoccupare. In questa guerra le munizioni sono fondamentali", ha aggiunto il virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della Lombardia commentando la campagna vaccinale in corso. Poi ha rimarcato che "i vaccini evitano al 90% il contagio degli altri" Condividi:

Sui vaccini "ci sono stati problemi organizzativi, ma è un'organizzazione davvero complessa. In Lombardia ha fatto scalpore il problema degli sms, un'epopea che ha visto inciampi ma adesso i problemi sono superati. Le nubi all'orizzonte sul numero di dosi ci fanno però preoccupare. In questa guerra le munizioni sono fondamentali". A dirlo, ospite a Sky TG24, è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della Lombardia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). "I vaccini evitano al 90% il contagio degli altri", ha aggiunto.

"Tutti vaccini comparabili come sicurezza" "I vaccini sono comparabili come sicurezza. La vaccinazione dà degli eventi avversi - fastidi, febbre, dolori articolari - ma oggi l'elemento che inquieta, le trombosi, riguarda percentuali bassissime. Si sbaglia a pensare che sia meglio non vaccinarsi", ha spiegato il virologo, per poi aggiungere: "Il comportamento responsabile della maggior parte di noi sta facendo vedere i primi effetti. In tutte le regioni si riduce la pressione sugli ospedali".