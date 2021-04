Covid, in Serbia vaccini anche a stranieri: basta compilare un modulo

Il Paese balcanico ha ampia disponibilità di dosi grazie ad accordi bilaterali stipulati con le case farmaceutiche e ha aperto alla somministrazione anche agli stranieri. Sul sito dell'ambasciata italiana tutte le istruzioni: basta compilare un modulo sul portale serbo e attendere l'appuntamento. È possibile anche scegliere quale vaccino farsi somministrare

In Serbia la campagna vaccinale prosegue spedita, tanto che il governo ha messo in piedi un sistema di prenotazione delle dosi aperto a tutti, anche agli stranieri, con o senza permesso di soggiorno. E così il Paese diventa una sorta di nuova meta del “turismo vaccinale”: è possibile viaggiare fino in Serbia per ricevere l’iniezione gratuitamente, potendo anche scegliere quale farsi somministrare, vista l’ampia disponibilità ottenuta grazie agli accordi con le diverse case farmaceutiche. La procedura è spiegata nel dettaglio con tutte le istruzioni sul sito dell’ambasciata italiana a Belgrado, per chi fosse interessato alla trasferta, l’unica complicazione è che il portale è in lingua serba (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE).

La procedura per vaccinarsi in Serbia approfondimento AstraZeneca, come viene usato negli altri Paesi e il parere dell'Ema Se si è disposti a recarsi in Serbia per la vaccinazione, la procedura è semplice ed è illustrata nel dettaglio sul sito dell’ambasciata serba in Italia. Basta compilare un questionario online (disponibile però solo in lingua serba), lasciare i propri contatti sms e e-mail e attendere di ricevere la data e l’orario dell’appuntamento. È possibile anche scegliere il tipo di vaccino tra AstraZeneca, Moderna, Pfizer, il russo Sputinik V e il cinese Sinopharm. La convocazione dovrebbe arrivare in 48 ore. Stesso iter per la seconda dose, che dà il diritto a ricevere il certificato vaccinale da fare poi registrare in Italia.