Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha ricevuto l’autorizzazione in oltre 80 Paesi, ma in alcuni di questi l'utilizzo è limitato ad alcune fasce di età. Germania e Olanda, per esempio, hanno nuovamente sospeso in via precauzionale il siero per gli under 60 per i rari casi di trombosi segnalati. L’Ema ribadisce che "i benefici superano i rischi di effetti collaterali” ma fornirà un aggiornamento tra il 6 e il 9 aprile. Ecco come funziona il vaccino anglo-svedese e come viene utilizzato nel mondo

Il vaccino AstraZeneca si chiamerà Vaxzevria, cambia anche il bugiardino