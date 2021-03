Vaccino, AstraZeneca diventa Vaxzevria: cambia nome e bugiardino

QUANDO MI VACCINO Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome, in "Vaxzevria". Il cambio di denominazione è stato all'approvato dall'Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo-svedese, si legge nel sito dell'agenzia europea del farmaco, in cui è stato pubblicato anche il nuovo bugiardino del farmaco . Tra gli effetti collaterali, vengono aggiunti i rarissimi casi di trombosi.

L'azienda: "Vaccino non aveva nome, ora ce l'ha"

“Dare un nome a un farmaco nuovo è una consuetudine. Ed è un processo che avviene in maniera separata dall'approvazione normativa e regolatoria del farmaco stesso". Così all'AGI fonti di AstraZeneca, che aggiungono: "La sigla 'Covid-19 AstraZeneca vaccine', non era il nome del farmaco. Ora ha un nome che come prassi è stato registrato: Vaxzevria".