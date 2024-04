Virus B delle scimmie, i sintomi e come si trasmette all’uomo

L’Herpesvirus simiae è tipico dei macachi e sebbene in quasi un secolo i casi documentati siano una cinquantina - e solo uno di trasmissione fra esseri umani - non è da sottovalutare. Le prime manifestazioni della malattia sono simil-influenzali, ma se non si interviene tempestivamente l’infezione può progredire fino a causare sintomi neurologici, problemi di coordinazione muscolare, danni cerebrali e al sistema nervoso e il decesso del paziente