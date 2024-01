Siberia, i "virus zombie" potrebbero causare una nuova pandemia

Intrappolati per millenni nel ghiaccio, gli agenti patogeni potrebbero essere liberati nell'atmosfera a causa del riscaldamento globale. Gli scienziati hanno isolato ceppi di virus "Matusalemme" e ritengono che il permafrost – ai suoi livelli più profondi – possa contenere virus che hanno fino a un milione di anni e quindi sarebbero molto più antichi della nostra specie: "Il nostro sistema immunitario potrebbe non essere mai stato a contatto con alcuni di questi microbi" ascolta articolo

Antichi virus rimasti per millenni congelati nel permafrost artico in Siberia potrebbero essere rilasciati nell'atmosfera a causa del riscaldamento globale. Secondo gli scienziati, la circolazione di questi agenti patogeni sulla Terra potrebbe causare una nuova grande pandemia. I ricercatori hanno isolato ceppi di microbi "Matusalemme", noti anche come virus zombie, che hanno sollevato timori riguardo una nuova emergenza medica globale che verrebbe innescata dal ritorno di una malattia proveniente da un lontano passato.



L'allarme dei ricercatori sui virus zombie Gli scienziati hanno iniziato a pianificare una rete di monitoraggio dell’Artico in grado di individuare i primi casi di una malattia causata da antichi microrganismi. Inoltre, la rete fornirebbe quarantena e cure mediche specialistiche alle persone infette nel tentativo di contenere un’epidemia e impedire alle persone infette di lasciare la regione. "Al momento, le analisi delle minacce pandemiche si concentrano sulle malattie che potrebbero emergere nelle regioni meridionali e poi diffondersi al nord", ha affermato al The Guardian il genetista Jean-Michel Claverie dell'Università di Aix-Marseille. "Al contrario, è stata prestata poca attenzione - ha continuato Claverie - a un’epidemia che potrebbe emergere nell’estremo nord e poi spostarsi verso sud. Lassù ci sono virus che hanno il potenziale per infettare gli esseri umani e dare inizio a una nuova epidemia". Dello stesso avviso è anche la virologa Marion Koopmans dell'Erasmus Medical Center di Rotterdam: "Non sappiamo quali virus si trovino là fuori nel permafrost, ma penso che esista il rischio reale che ce ne possa essere uno in grado di scatenare un’epidemia, per esempio di un’antica forma di poliomielite. Dobbiamo presumere che qualcosa del genere possa accadere".

L'allarme dei ricercatori sui virus zombie

Lo studio sui virus zombie Nel 2014, Claverie ha guidato un team di scienziati che ha isolato virus vivi in ​​Siberia e ha dimostrato che potevano ancora infettare organismi unicellulari, anche se erano rimasti sepolti nel permafrost per migliaia di anni. Ulteriori ricerche, pubblicate nel 2023, hanno rivelato l'esistenza di diversi ceppi virali provenienti da sette diversi siti in Siberia e hanno dimostrato che potrebbero infettare le cellule in coltura. Un campione di virus aveva 48.500 anni. "I virus che abbiamo isolato erano in grado di infettare solo le amebe e non rappresentavano alcun rischio per gli esseri umani", ha affermato Claverie. "Tuttavia, ciò non significa che altri virus – attualmente congelati nel permafrost – potrebbero non essere in grado di scatenare malattie negli esseri umani. Abbiamo identificato tracce genomiche di poxvirus ed herpesvirus, che sono ben noti agenti patogeni umani, per esempio".

Cosa sta succedendo al permafrost Il permafrost copre un quinto dell'emisfero settentrionale della Terra e l'area si mantiene per la maggior parte dell'anno a temperature inferiori allo zero. Alcuni strati di terreno sono rimasti congelati per centinaia di migliaia di anni. Claverie ha sottolineato all'Observer che "il punto cruciale del permafrost è che è freddo, buio e privo di ossigeno", condizioni che rendono questo ambiente "perfetto per preservare il materiale biologico". Lo scienziato ha spiegato che per esempio si potrebbe "mettere uno yogurt nel permafrost e potrebbe essere ancora commestibile 50.000 anni dopo". Ma il permafrost del mondo sta cambiando. Gli strati superiori delle principali riserve del pianeta, in Canada, Siberia e Alaska, si stanno sciogliendo a causa del cambiamento climatico che sta avendo gravissimi effetti sulle zone dell'Artico. Secondo i meteorologi, la regione si sta riscaldando molto più velocemente del tasso medio di aumento del riscaldamento globale. Tuttavia, non sarebbe lo scioglimento diretto del permafrost a rappresentare il rischio più immediato, per Claverie il pericolo potrebbe derivare "da un altro impatto del riscaldamento globale: la scomparsa del ghiaccio marino artico. Ciò sta consentendo l'aumento del trasporto marittimo, del traffico e dello sviluppo industriale in Siberia. Sono in programma enormi operazioni minerarie che creeranno vasti buchi nel profondo permafrost per estrarre petrolio e minerali".

Quali sono le conseguenze dello scioglimento del permafrost Le operazioni di estrazione potrebbero rilasciare, secondo gli esperti, grandi quantità di agenti patogeni che ancora prosperano nel permafrost. I virus poi potrebbero essere respirati dai minatori con effetti che potrebbero essere disastrosi. Gli scienziati ritengono che il permafrost – ai suoi livelli più profondi – possa contenere virus che hanno fino a un milione di anni e quindi saranno molto più antichi della nostra specie, che si pensa sia comparsa circa 300.000 anni fa. "Il nostro sistema immunitario potrebbe non essere mai stato a contatto con alcuni di questi microbi", ha detto Claverie, secondo cui potrebbe essere possibile che un virus sconosciuto che in passato probabilmente colpiva gli uomini primitivi di Neanderthal ora possa tornare a infettare gli esseri umani. Per questo motivo, Claverie e altri studiosi stanno lavorando con UArctic, l'Università dell'Artico – una rete educativa internazionale nella regione polare – su alcuni progetti per creare strutture di quarantena e fornire competenze mediche in grado di individuare i casi precoci e trattarli localmente per cercare di contenere eventuali nuove infezioni.