Cnr: ghiacciai Himalaya si autoproteggono da cambiamento climatico

Buona parte dei ghiacciai dell'Himalaya si sta sciogliendo a causa della crisi climatica, in molti casi anche molto più rapidamente di quanto avviene in altre regioni. Tuttavia i dati che arrivano dalle stazioni meteorologiche come lo storico Laboratorio-Osservatorio Internazionale Piramide Ev-K2-Minoprio - situato a 5050 metri di altitudine sulle pendici meridionali del Monte Everest - indicano che la temperatura dell'aria non ha avuto grossi cambiamenti in questi decenni. Un fenomeno che sembra apparentemente non conciliarsi con quel che realmente avviene nella zona. A fornire una spiegazione è lo studio approfondito dei dati storici effettuato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l’ISTA di Vienna, e pubblicato su Nature Geoscience. “I ghiacciai dell’Himalaya hanno mostrato la loro capacità di autoproteggersi parzialmente dal cambiamento del clima abbassando le temperature sulla loro superficie e anche a valle”, spiega a Sky TG24 Franco Salerno dell’Istituto di Scienze Polari Cnr, uno degli autori dello studio.