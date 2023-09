Clima, metà dei ghiacciai si scioglierà per il riscaldamento globale

Uno studio dimostra come metà degli ghiacciai si scioglierà per il riscaldamento globale. Nell'Himalaya, non lontano dalla base del Monte Everest, si trova il ghiacciaio Imja-Lhotse Shar, dove David Rounce ha condotto le sue ricerche di dottorato. Dal 2013 al 2017, Rounce e il suo team hanno visitato il Nepal per misurare il rapido ritiro del ghiacciaio e la crescita del lago alla sua base. "Andare nello stesso posto e vedere il lago espandersi e vedere come il ghiacciaio si stava assottigliando rapidamente è stato a dir poco illuminante", ha detto, ora assistente professore alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Rounce è l'autore principale di uno studio del gennaio 2023 pubblicato sulla rivista Science secondo cui i ghiacciai del mondo potrebbero perdere fino al 40% della loro massa entro il 2100. I ricercatori hanno modellato i ghiacciai di tutto il mondo, senza contare le calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartide, per prevedere come saranno influenzati dall’aumento della temperatura globale da 1,5 a 4 gradi Celsius (da 2,7 a 5 gradi Fahrenheit) rispetto ai livelli preindustriali.