Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pesce scorpione avvistato nelle acque di Santa Caterina di Nardò: scattano le ricerche

Ambiente

Lo Pterois miles è un esemplare velenoso, originario dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso, ed è stato filmato da ricercatori durante un’immersione scientifica in Salento. Allertate le autorità locali

Un incontro inaspettato e potenzialmente pericoloso nelle acque del Salento. Il 6 agosto, durante un’immersione a fini di ricerca nella Grotta delle Tre Furneddhe, al largo di Santa Caterina di Nardò, un team del Centro di Speleologia Sottomarina Apogon ha avvistato e filmato un esemplare di pesce scorpione, noto anche come pesce leone.

La scoperta è stata documentata dallo speleosub e biologo marino Michele Onorato e dal collega Damiano Zaza dell’Università di Bari, impegnati in un’attività di campionamento di fango. Sprovvisti di attrezzatura per la cattura, i ricercatori si sono limitati a registrare immagini e segnalare immediatamente la presenza dell’animale alle autorità comunali.

Pericoloso per l'uomo e per l'ambiente

Il pesce scorpione (Pterois miles), appartenente alla famiglia Scorpaenidae, è originario dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso. Considerata una specie “lessepsiana” – introdotta nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez – ha iniziato a diffondersi nel Mare Nostrum a partire dagli anni ’90, favorita dall’innalzamento delle temperature. Privo di predatori naturali nelle nostre acque, rappresenta una minaccia per la biodiversità locale.

Oltre al rischio ecologico, il pesce scorpione è pericoloso per l’uomo: lungo le pinne e il dorso possiede aculei collegati a ghiandole velenifere in grado di inoculare tossine che possono causare dolore intenso, gonfiore e, nei casi più gravi, complicazioni sistemiche. In Puglia è già stato attivato un numero dedicato per segnalare avvistamenti di specie aliene. L’esemplare individuato a Santa Caterina sarà oggetto di operazioni di cattura nei prossimi giorni. Le autorità invitano bagnanti e sub a prestare la massima attenzione e a non tentare mai di avvicinare o toccare l’animale.

Ambiente: Ultime notizie

Pesce scorpione avvistato nelle acque di Santa Caterina di Nardò

Ambiente

Lo Pterois miles è un esemplare velenoso, originario dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso, ed è...

Giornata mondiale degli elefanti, le curiosità da sapere. FOTO

Ambiente

Il 12 agosto si celebra in tutto il mondo il World Elephant Day, la giornata indetta nel...

15 foto

Giornata Mondiale contro la crudeltà sugli animali

Ambiente

La Giornata non è solo una ricorrenza ma un momento per ribadire che in Italia il maltrattamento...

Overtourism, spiagge italiane tra le più colpite: pericoli e impatti

Ambiente

L’overtourism mette in pericolo ecosistemi marini e coste fragili. Fondazione Marevivo chiede...

Clima, Copernicus: luglio 2025 è il terzo più caldo di sempre

Ambiente

Peri i climatologi, la notizia di un mese “meno caldo” rischia di alimentare una falsa percezione...

Ambiente: I più letti