Aumentano i pazienti in rianimazione (3.737, ieri -11) e negli altri reparti (28.785, ieri -57). I nuovi casi in 24 ore sono 10.680, rilevati su 102.795 tamponi giornalieri con una percentuale di positivi al 10,4% (ieri 7,18%). Le vittime sono 296 in un giorno. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 5 aprile