Le restrizioni anti-Covid cancellano la tradizionale "gita fuori porta" di Pasquetta: quest'anno, quasi 8 italiani su 10 festeggiano il Lunedì dell'Angelo a casa propria, mentre appena il 2% lo trascorrerà in viaggio, secondo un sondaggio condotto da Swg per Assoturismo Confesercenti in occasione delle festività pasquali

Pasquetta in zona rossa, gite e scampagnate vietate: ecco le regole