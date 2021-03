Broadway, a un anno dalla chiusura lo show degli artisti: torneremo

Attori, cantanti e ballerini si sono ritrovati nel cuore di New York a 12 mesi dalla chiusura dei teatri per dare un segnale di speranza a tutti i lavoratori dello spettacolo. Un medley con brani e coreografie tratte dai musical più importanti a cui dedichiamo questa puntata di Hashtagart Condividi:

#Wewillbeback. Una speranza, una promessa, una certezza. A un anno esatto dalla chiusura dei teatri di Broadway a causa della pandemia (GLI AGGIORNAMENTI) gli artisti si sono ritrovati a Times Square e hanno improvvisato uno spettacolo in strada come ormai abbiamo visto spesso in questi mesi di emergenza sanitaria. Attori, cantanti e ballerini. Tutti insieme in un vero e proprio show con brani e coreografie tratte dai musical più celebri. Tra loro anche alcune star, come Chita Rivera (vincitrice di due Tony Awards e una delle massime interpreti delle coreografie di Bob Fosse), che ha ricordato il potere del teatro di guarire una società assediata, ma anche André De Shields, Matthew Broderick e Tamara Tunie. Alla loro performance è dedicata questa puntata di Hashtagart, la rubrica con cui vogliamo raccontare l’altra scena dell’arte, quella che si esprime anche online.

approfondimento Hashtagart, gli artisti in scena in strada per le elezioni Usa Per evitare assembramenti non era stata fatta alcuna promozione all’evento. Così, quando un gruppo di ballerini e cantanti ha iniziato a danzare e a cantare, solo pochi passanti si sono fermati per applaudire e godersi lo spettacolo. Tutti gli altri hanno visto lo show online.

La performance è iniziata con il classico “On Broadway” di George Benson con cantanti con costumi di scena e ballerini in scarpe da ginnastica. I cantanti Lillias White, Nikki M.James, Peppermint e Solea Pfeiffer si sono uniti con “Home” tratto da “The Wiz”. Tra i brani cantanti anche “Magic to do” dal musical “Pippin”. Il coro Broadway Inspirational Voices, capitanato da Michael McElroy, ha poi intonato una canzone originale “We Will Be Back” di Allen René Louis. E proprio #wewillbeback, torneremo, è stato anche l’hashtag con cui la performance è rimbalzata sui social.