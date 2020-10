Hashtaghart, dal covid al Black Lives Matter danzando al Central Park

Un anno, un danzatore, una coreografia e uno stesso luogo: il Central Park di New York. Un video per raccontare quanto siano cambiate le nostre vite negli ultimi 12 mesi. In America e in tutto il mondo. Un progetto nato lo scorso autunno per mostrare la vita di un artista attraverso le stagioni e che è stato inevitabilmente ripensato alla luce dell’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE ). Così, mentre le foglie mutano e scandiscono il passare delle stagioni, Calvin Royal III libera la sua danza che non viene interrotta dalla pandemia e raccoglie ed abbraccia il sentimento del Black Lives Matter .

approfondimento

#Hashtagart, "Il Lago dei Cigni" nella vasca da bagno: il video virale

Il video dal titolo “One Year” a cui è dedicato questo appuntamento con Hashtagart, la rubrica di Sky Tg24 con cui cerchiamo di raccontare l'altra scena dell'arte, quella che si esprime attraverso i social, è stato pubblicato sull’account ufficiale di Instagram dell’American Ballet Theatre e ha raccolto in poco tempo oltre 100mila visualizzazioni. E oggi assume un valore simbolico ancora più forte. Calvi Royal III è stato infatti nominato da pochi giorni principal della compagnia in un pacchetto di promozioni arrivate in pieno Covid, con i teatri chiusi a New York e in diverse parti del mondo (il Met, Metropolitan Opera House, ha annullato tutta la stagione 2020/2021) e in piena crisi economica. Un segnale di speranza per i tanti artisti fermi e senza lavoro. Non solo. E’ la terza volta nella storia che un danzatore di colore viene eletto a principal. Prima di lui ci erano riusciti solo Desmond Richardson and Misty Copeland.