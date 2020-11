Hashtagart, Usa 2020: le performance più belle degli artisti in strada

Gli americani hanno scelto Joe Biden come loro presidente. In tanti sono andati a votare, a tal punto da far registrare l’affluenza più alta da un secolo. E in diverse zone delle città davanti ai seggi i cittadini in coda hanno assistito a veri e propri spettacoli: concerti o coreografie realizzati da danzatori o musicisti che sono scesi in campo, o meglio in strada, a modo loro al suono di #PlayForTheVote o #Dance2Vote

Nella settimana in cui gli americani hanno eletto Joe Biden come il loro nuovo presidente (LO SPECIALE), abbiamo visto tanti artisti scesi in campo o, meglio, in strada ed esibirsi per invitare i cittadini ad andare a votare intrattenendo anche i tanti in fila davanti ai seggi. Ne sono nati anche degli hashtag come #PlayForTheVote, #Dance2Vote o #NYCDanceUnites. Per questo appuntamento di Hashtagart, la rubrica che cerca di raccontare l’altra scena dell’arte, quella che si esprime anche online, abbiamo scelto due delle performance andate in scena mentre gli Stati Uniti sceglievano il loro nuovo presidente.

Il primo video è una vera e propria coreografia firmata da Kellen Stancil in stile "Saranno Famosi" sulla canzone "New Attitude" di PattiLaBelle danzata in strada davanti a un seggio di New York. Una chiamata alle urne a passi di danza, a esprimere un voto che avrebbe fatto la differenza, ad avere una "nuova attitudine". Una "disDance", come viene definita nel post con un chiaro riferimento al distanziamento imposto dalla situazione sanitaria (GLI AGGIORNAMENTI), con 30 tra i migliori ballerini dei teatri di Broadway protagonisti di musical come Aladdin, Hello Dolly, Frozen, The Lion King e tanti altri. Il risultato è davvero travolgente.