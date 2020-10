approfondimento

Metropolitan Opera House chiuso per un altro anno a causa del covid

#WeWillMetAgain. Hanno iniziato ad esibirsi all’aperto subito dopo il lockdown. Per tutta l’estate hanno suonato lì, davanti al Lincoln Center, fuori dal loro teatro, in attesa di poter rientrare e salire di nuovo sul loro palco. Un’attesa che durerà ancora a lungo. Il Met, Metropolitan Opera House di New York, ha cancellato infatti tutta la stagione 2020/2021. Ad annunciarlo, due settimane fa, è stato lo stesso direttore Peter Gelb con un video messaggio. Una scelta difficile, imposta dall’emergenza sanitaria (LO SPECIALE) e da una delle crisi economiche più gravi in 137 di storia del teatro più importante della città. Il sipario non si rialzerà prima di settembre 2021. Ma loro, gli artisti, continuano e continueranno a suonare con l’hashtag che racchiude il loro sentimento di speranza: #WeWillMetAgain. Un messaggio che si rifà alla celebre canzone di Vera Lynn, la stessa citata anche dalla regina Elisabetta proprio nel discorso alla nazione dello scorso aprile con cui ha ringraziato tutti gli inglesi per l’impegno profuso nell’affrontare l’emergenza sanitaria, leggermente rivisitato: Met, e non "meet", non è altro infatti che la sigla per Metropolitan Opera House di New York.