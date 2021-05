4/11 ©Ansa

Nell’isola di La Maddalena, in Sardegna, il 14 maggio ha preso il via la campagna "Sardi e vaccinati" per le isole minori. Sono stati convocati oltre 7mila cittadini per sottoporsi, tra venerdì e domenica, alla somministrazione del vaccino anti covid con l'obiettivo dell'immunizzazione di massa per tutti i cittadini dai 16 anni in su, secondo quanto previsto dall'accordo per le isole minori tra la struttura commissariale per l'emergenza Covid e le Regioni