1/12 ©Ansa

Abbracci, saluti calorosi, strette di mano, baci: tutti gesti che sono stati messi al bando dalla pandemia di coronavirus. Potranno ritornare se i vaccini anti-Covid dovessero dare gli effetti sperati e se i dati sul contagio continueranno a migliorare? In alcuni Paesi, come negli Usa e nel Regno Unito, si intravede il ritorno di alcuni gesti di socialità, proprio grazie all'avanzamento della campagna vaccinale. E in Italia? Il virologo Fabrizio Pregliasco, in un articolo del Corriere della Sera, cosa si può fare con cautela e cosa è meglio evitare

Covid, gli aggiornamenti in diretta