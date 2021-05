Procede il calendario di ripresa delle attività in Italia. Da martedì in zona gialla via libera ai ristoranti al chiuso, così come agli eventi sportivi all'aperto che potranno accogliere di nuovo gli spettatori, anche se in numero limitato. Dal 7 giugno, invece, il coprifuoco sarà spostato alle 24 e poi il 21 giugno sarà definitivamente abolito. Per le regioni in zona bianca, riaperture anticipate