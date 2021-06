Sono 989 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 44 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41. Intanto secondo il bollettino odierno, si registrano 2.483 nuovi contagi su 221.818 tamponi giornalieri. La percentuale dei positivi è all’1,1%. Le vittime in 24 ore sono state 93