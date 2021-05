Fast and Furious 9, Vin Diesel invita a tornare al cinema. VIDEO

In attesa del nono capitolo della saga di Fast & Furious (che uscirà il 18 agosto) un emozionante video in cui Vin Diesel descrive la magia di vedere un film in sala cinematografica

Cosn queste parole Vin Diesel, nei panni di Dominic Toretto ha invitato tutti a tornare nelle sale cinematografiche con un video in cui il suo volto si alterna con le immagini di Fast and Furious 9, il nuovo film della saga che uscira il 18 agosto

"Ne è passato di tempo. Le strade erano vuote, i luoghi dove ci radunavamo silenziosi. Abbiamo vissuto un anno che ci ha messo ha dura prova, ma iniziamo a vedere la promessa di un nuovo giorno. Da più di cento anni, c’è un luogo dove tutti ci riuniamo per divertirci, per evadere, andare in posti sempre nuovi: il cinema. Nulla è paragonabile al momento in cui si spengono le luci, si accende il proiettore e cominciamo a sognare. Dopo essere stati soli così tanto, ti manca la vecchia vita. E’ ora di tornare a stare ancora insieme. A sorridere, a esultare. Siamo pronti a farlo di nuovo. Perché non c’è un ritorno migliore del cinema"

Vin Diesel, il re di Fast and Furious

approfondimento

Fast and Furious 9, pubblicato un nuovo trailer del film

Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa di nient'altro... per quei dieci secondi sono libero. “Vivo la mia vita per un quarto di miglia alla volta, non mi importa di niente per quei dieci secondi sono libero”.

In questa frase c’è tutto il senso della saga di Fast & Furious e non a caso è Vin Diesel che interpreta Dominic Toretto. Vin è il vero motore di questa storia.



D’altronde quando scegli come nome d’arte Diesel non puoi che essere il protagonista di una saga di motori. Vin Diesel è poi un autentico Pater Familias. È uno che ti dice “io non ho amici, ho una famiglia.

In Fast & Furious, Dom condivide sempre bottino in parti uguali Toretto è uno che si fa in quattro per tutti. D’altronde alle birre artigianali fatte dai Frati preferisce la birra commerciale. È uno che in una donna cerca lo sguardo, la vuole per il 20% angelo e per l’80 % Diavolo, la desidera con il grasso del motore sotto le unghie. Vin aiuta tutti quelli appartengono al suo clan da Letty a Miai, tra mogli, ex fidanzate, nipoti, figli E se qualcuno si permette di spezzarti il cuore, stai certo Dom gli spezzerà il collo.

Non a caso è nato il 18 luglio 1967, èd è del segno del cancro, ma è quasi Leone visto che Vin è un Re Leone, sua mamma era addirittura un’astrologa.

Peraltro all’inizio delle roprese , la produzione pensava di far interpretare il personaggio di Dominc Torettoa a Timothy Holyphant. Con tutto il rispetto per Timothty, sarebbe stata davvero tutta un’altra storia, molto meno fast e per niente furious