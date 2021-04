Vin Diesel, il suo nuovo film è Muscle

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Vin Diesel e Gary Gray faranno nuovamente coppia in Muscle

Nuovo impegno lavorativo all’orizzonte per l'attore statunitense. Nelle scorse ore Deadline ha annunciato in esclusiva l’avvio della produzione targata STXfilms che vedrà Mark Vincent Sinclair III , questo il nome all’anagrafe, nel ruolo di protagonista.

Vin Diesel, il nuovo film

In attesa di ammirarlo nel nono capitolo della saga Fast and Furious, Vin Diesel, classe 1967, si prepara a una nuova avventura cinematografica. Infatti, poco fa il magazine ha rivelato in esclusiva i dettagli della pellicola che riunirà nuovamente F. Gary Gray e l’attore (FOTO), tra le loro collaborazioni troviamo Fast & Furious 8, distribuito nel 2017 e in grado di incassare oltre 1.200.000.000 di dollari al botteghino internazionale divenendo uno dei maggiori incassi di sempre nella storia della settima arte.

La pellicola, intitolata Muscle, avrà Vin Diesel come protagonista, sconosciuti i dettagli sulla trama, le riprese dovrebbero tenersi nel corso di quest’anno.