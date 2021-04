Fast and Furious 9, uscito un nuovo trailer

Il nono film della celebre saga uscirà soltanto al cinema il 12 luglio 2021 e vedrà il ritorno di Han, di ritorno dal regno dei morti Condividi:

La famiglia continua a essere al centro della saga di “Fast & Furious”, in un modo o nell’altro. Lo dimostra il secondo trailer rilasciato del nono film del franchise, che raggiungerà la sua conclusione con l’undicesimo. Dom ammette di sentire la mancanza della vecchia vita, anche se il tempo trascorso in disparte, lontano dai guai, gli ha consentito di prendersi cura dei suoi cari e non preoccuparsi della loro incolumità. Sarà proprio la sua famiglia di sangue, però, a creare scompiglio.

approfondimento I migliori film da vedere ad aprile Non vi è un solo Toretto in circolazione, bensì due. Suo fratello è pronto a scatenare l’inferno e Dom e la sua banda proverà a fare di tutto pur di fermarlo. Il secondo trailer è incentrato unicamente sull’impatto esaltante degli stunt, tra incredibili acrobazie, corse in pista e in strada e, ovviamente, esplosioni.

approfondimento Fast & Furious 9, il trailer del film: VIDEO I fan dovranno avere pazienza fino al 12 luglio 2021, data di uscita al cinema. La pellicola seguirà un programma tradizionale, ovvero privo di distribuzione in streaming nella prima fase. Anche in Italia, dunque, lo si potrà apprezzare soltanto sul grande schermo. La speranza è quella di giungere alla prossima estate con ottimi risultati in termini di processo vaccinale.