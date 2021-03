Fast and Furious 9, il figlio di Vin Diesel nella pellicola

Stando a quanto riportato da Variety, il giovane Vincent Sinclair farà parte del cast del film in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 12 luglio 2021

Vincent Sinclair è pronto per il debutto sul grande schermo. Il secondogenito del divo di Hollywood prenderà parte all’atteso nono capitolo di una delle saghe di maggior successo nella storia della musica interpretando il personaggio di suo padre in tenera età. La notizia, lanciata da Variety , ha immediatamente conquistato grande attenzione mediatica aumentando ancora di più la curiosità del pubblico.

Le scene del piccolo attore sono state girate circa due anni fa, infatti le riprese del film hanno avuto inizio nel giugno del 2019 ai Leavesden Studios per poi terminare nel novembre dello stesso anno.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga è il film che vedrà Mark Vincent Sinclair III, questo il nome all’anagrafe, nei panni di Dominic Toretto . Il magazine ha appena rivelato che il secondogenito dell’attore e della modella Paloma Jimenez reciterà proprio nella pellicola nel ruolo di una versione più giovane del protagonista.

Fast & Furious, il nono film

Vin Diesel, classe 1967, si prepara quindi a tornare sul grande schermo, la distribuzione della pellicola nelle sale cinematografiche del Bel paese è fissata per il 12 luglio del 2021, data slittata per via dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Justin Lin è tornato dietro la macchina da presa per la quinta volta dopo aver diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo. Il regista statunitense, classe 1971, tornerà anche per gli ultimi due titoli della saga che al momento vanta un incasso mondiale di 5.891.192.632 di dollari.

Nel cast del nono film troveremo Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren e Charlize Theron.