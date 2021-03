Fast & Furious 9, poster italiano: nuova data d'uscita

C’è sempre grande attesa per il nono capitolo di “Fast & Furious”, che avrebbe dovuto fare il proprio esordio al cinema nel 2020. Il Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha cambiato i piani della Universal, così come di tante altre major internazionali. Mese dopo mese, rinvio dopo rinvio, si è finalmente giunti all’annuncio ufficiale, anche per il mercato italiano.

Uno sguardo alla prossima estate, dunque, con la speranza che le vaccinazioni siano riuscite, per allora, a garantire le riaperture di cinema e teatri. Nessun lancio in digitale, dunque, così come reso chiaro da un anno a questa parte. “Fast & Furious 9” potrà essere goduto dai fan della saga sul grande schermo. Potrebbe anche essere uno dei primi titoli di primo piano a giungere al cinema.

Fast & Furious 9, trama e cast

Nel nono capitolo sono trascorsi quattro anni dagli eventi dell’ottavo, che ha visto Dom costretto a tradire la propria famiglia, al fine di salvarne una parte. Tutto questo fa parte del passato e ora Toretto non intende far altro che dedicarsi ai propri cari. Vorrebbe poter chiudere questa fase della sua vita, avendo rischiato la morte in più di un’occasione.

Vuole tenere al sicuro suo figlio Brian, che Letty ha accettato di crescere come proprio. Quattro anni, però, sono tutto ciò che viene concesso alla banda. Il gruppo deve riunirsi per fermare un attacco terroristico, che vede tra i protagonisti Jakob Toretto. Questi non è altri che il fratello di Dom. I due non hanno un rapporto, ormai da lungo tempo, proprio a causa di ciò che Jakob è diventato. Il protagonista dovrà fare affidamento su un vecchio amico in questa missione. Si tratta di Han, creduto morto per diversi anni. I fan della saga hanno dato per scontato che Deckard Shaw lo avesse eliminato. Ora attendono tutti col fiato sospeso per capire in che modo verrà giustificata la sua presenza in questo capitolo. Rumors suggeriscono, inoltre, come possa esserci spazio per Cody Walker, fratello di Paul Walker, chiamato per girare alcune scene nei panni di Brian O’Conner.

Il cast principale del film: