Fast & Furious 9, nuova clip video: il ritorno di Han

“Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato”, svela la sinossi ufficiale diffusa dalla Universal Pictures International Italy. Che cosa dobbiamo aspettarci, dunque, da “Fast & Furious 9”?

Fast & Furious 9, la trama

Ecco la trama ufficiale di “Fast & Furious 9: The Fast Saga”, che uscirà in tutti i cinema il 18 agosto 2021: Dom Toretto, interpretato da Vin Diesel, si sta finalmente rilassando. Si è conquistato a fatica una vita tranquilla, insieme con Letty e suo figlio, il piccolo Brian. Per chi ha un passato turbolento come il loro, però, il pericolo è sempre in agguato. Stavolta la minaccia giunge dalla sua stessa famiglia. Qualcuno che credeva ormai ben distante e dimenticato, è tornato. Si tratta di Jakob, interpretato da John Cena, fratello rinnegato di Dom.