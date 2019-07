Chi è Ozuna, stella internazionale del reggaeton

Qualcuno ha imparato a conoscerlo grazie a una delle sue collaborazioni più fortunate: “Taki Taki”, insieme a DJ Snake, Selena Gomez e Cardi B. Gli estimatori del reggaeton sanno che Ozuna è un punto di riferimento del genere e delle classifiche: è suo il primato YouTube del numero di video con più di 1 miliardo di visualizzazioni ciascuno.

Chi è Ozuna, l’enfant prodige del reggaeton

Il suo nome completo è Juan Carlos Ozuna Rosado, ma il mondo lo conosce come Ozuna. Nasce a San Juan, Porto Rico, nel 1993, ma la sua infanzia la trascorre principalmente in compagnia della nonna paterna, la quale lo ha tirato su al meglio delle sue possibilità. Suo padre è stato assassinato quando aveva solo 3 anni. Nel 2010 Ozuna si trasferisce a New York, dove coltiva la sua passione per la musica latina urbana: all’età di 12 anni sta già scrivendo canzoni, animato da una passione che lo porterà a diventare un’icona.

Il suo debutto avviene nel 2012, quando pubblica la canzone “Imaginando” con lo pseudonimo J Oz. Nel 2014 firma invece un contratto con la Golden Family Records, una casa discografica che lo aiuta a pubblicare i suoi primi lavori tramite YouTube. Il primo lavoro radiofonico che ottiene risonanza internazionale s’intitola “Si No Te Quiere”, in collaborazione con D.Ozi.

È però nel 2016 che il suo nome comincia a farsi largo negli ambienti che contano, grazie al suo singolo “La Ocasión” in collaborazione con DJ Luian, Mambo Kingz, De La Ghetto, Arcàngel e Anuel AA. Il pezzo è arrivato al ventiduesimo posto della Billboard Hot Latin Songs e si è poi trasformato nel celebre remix “No Quiere Enamorarse” feat. Daddy Yankee. Nel settembre dello stesso anno arrivano poi i singoli “Dile Que Tu Me Quieres”, “Si Tu Marido No Te Quiere (Remix)” e “En la Intimidad”. Nel 2017 il suo album “Odisea” viene distribuito dalla Sony Music Latin e dà seguito al celebre “Odisea World Tour”, una tournée che lo porta a visitare alcune delle città più importanti d’Europa e dell’America Latina. L’album ha trascorso più di 30 settimane al primo posto della classifica di Billboard Top Latin Albums, e nel 2018 collabora con Selena Gomez, Cardi B e Dj Snake alla realizzazione della hit globale “Taki Taki”. Il suo secondo album studio, uscito nell’agosto del 2018, s’intitola “Aura” e ha debuttato al settimo posto della Billboard 200.

Il reggaetonero che ha conquistato il mondo

Il genere musicale di Ozuna si discosta dai trend moderni proprio perché sin dai suoi esordi l’artista si è sempre incentrato sui sentimenti. Le sue canzoni parlano d’amore, o del romanticismo, e affrontano i temi della separazione e della rinascita dopo una storia andata male. Prendiamo l’esempio del suo brano “Se Preparò” che parla di una ragazza che intende riprendere possesso della sua libertà. La sua è la voce più pulita dell’urban proveniente da Puerto Rico e dalla Repubblica Dominicana, e segue le orme di artisti come Maluma e J Balvin. Tra gli obiettivi dei suoi testi c’è anche un profondo desiderio di trasmettere rispetto, soprattutto nei confronti delle donne, le quali non vengono mai oggettificate in cambio di una rima facile. Al momento, Ozuna è sposato con Taina Melendez: insieme hanno due figli, Sofia Valentina e Jacob Andrés.