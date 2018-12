"Taki Taki" di Selena Gomez, Cardi B e DJ Snake è già record

“Taki Taki” è uscito il 27 settembre 2018, ma prima ancora di essere rilasciato aveva già raggiunto un primato storico per Spotify. Il brano, un featuring tra DJ Snake, Ozuna, Selena Gomez e Cardi B, ha infatti raggiunto il maggior numero di pre-salvataggi nella storia della piattaforma di streaming.

Nuovo successo per DJ Snake

DJ Snake ha scelto un team di superstar per il suo nuovo featuring, “Taki Taki”, il brano più pre-salvato della storia di Spotify. Il produttore francese si è accaparrato i migliori per realizzare un brano già in odore di super hit. “Taki Taki” è uscita il 27 settembre ed è un sequel rovente per la tripletta di hit che DJ Snake ha già messo a segno negli ultimi tempi con “Turn Down for What”, “Let Me Love You” (con Justin Bieber) e “Magenta Riddim”.

Il brano di 3 minuti e mezzo scorre fino alla fine con i suoi ritmi latini e incalzanti che gli hanno già assicurato oltre 400 mila visualizzazioni in pochissime ore. Stando a quanto anticipato dalle star coinvolte, il video musicale arriverà prossimamente.

Questo grande featuring è destinato a fare parte del prossimo album di DJ Snake, anch’esso in arrivo nel prossimo futuro, e si proporrà come seguito a “Encore” del 2016.

“Taki Taki” arriva dopo un paio di mesi di teaser e pubblicazioni social che ne anticipavano la release. In agosto, gli artisti avevano pubblicato diversi snippet in cui discutevano il progetto con i fan e si divertivano a diffondere piccole anticipazioni di quello che sarà un video musicale in rosso ciliegia.

Non è la prima volta che Cardi B e Ozuna lavorano insieme ad una canzone destinata a diventare una hit. Lo scorso dicembre i due avevano scritto a due mani “La Modelo”, facente parte del disco “Aura”. Attualmente Cardi B si sta godendo i numeri da record dei sui remix di “Girls Like You” con i Maroon 5 e “Dinero” con Jennifer Lopez.

Selena Gomez è ufficialmente in pausa social

Dopo svariati teaser rigorosamente social rilasciati su Instagram, Selena Gomez ha deciso di prendersi una nuova pausa dai media per godersi un po’ di meritata privacy. Prima di fare un passo indietro, la star ha spiegato che il suo nuovo disco è già pronto e che potrebbe arrivare entro breve. I fan si preparano dunque ad accogliere il sequel di “Revival”, disco di Selena Gomez uscito nel 2015. Nel frattempo, la star ha già pubblicato diversi singoli che, probabilmente, faranno parte della tracklist definitiva: “Bad Liar”, “Fetish”, “Wolves” (con Marshmello), “Flawless” e “Back to You”. In una delle sue Instagram Stories ha annunciato anche il nome «del suo brano preferito nel disco che verrà», che si chiamerà “Rare”.

Il debutto (col botto) di DJ Snake

Il disco di debutto del francese DJ Snake, “Encore” (2016) è stato un successo non solo grazie al talento di William Sami Etienne Grigahcine, nome d’anagrafe, ma anche grazie alle straordinarie collaborazioni di cui ha potuto vantare, tra cui quella con Justin Bieber, Skrillex e Bipolar Sunshine. In marzo, ha annunciato che presto uscirà anche il suo nuovo album, probabilmente entro la fine del 2018.