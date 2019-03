Selena Gomez: tutto quello che sappiamo sul nuovo album in uscita

Non è un caso che Selena Gomez, l’artista con più follower Instagram in assoluto, stia sfruttando il social media – e in particolare le Instagram Stories – per divulgare dettagli esclusivi sul prossimo album in arrivo. Ecco tutte le info che ha rilasciato fino a questo momento, nella speranza di alleviare la grande attesa.

Selena Gomez: le info sul prossimo album

Dopo lungo anno di guarigione fisica – in seguito al trapianto - e difficoltà amorose con l’ex fidanzato Justin Bieber, Selena Gomez riprende attivamente la sua attività social e ne approfitta per divulgare molti dettagli sul suo disco, in arrivo prossimamente. I fan si preparano dunque ad accogliere quello che sarà un sequel dell’album del 2015, “Revival”. La prima vera informazione, Gomez l’ha divulgata attraverso il live streaming di una amica, Connar Franklin, durante la quale Selena è comparsa all’improvviso, spiegando che il suo album è completo, e che uscirà prossimamente.

In maggio, la star di “Bad Liar” aveva annunciato che il suo album sarebbe stato molto più intimo dei precedenti, e si sarebbe focalizzato su “faccende personali”, le stesse che hanno spinto così avanti l’uscita del disco. Selena Gomez è di recente stata protagonista di un trapianto di rene, e negli ultimi anni si è ritrovata ad affrontare le complicazioni della malattia autoimmune che l’affligge, il lupus. Nella sua prossima opera, la star affronterà il suo difficile cammino, ripercorrendo gli episodi difficili della sua vita. Senza sbilanciarsi troppo, Selena ha spiegato che la sua nuova musica sarà diversa da quella di “Revival”, e che tenterà di spiegare ai fan, parole testuali: «tutto quello che sta succedendo, e che non è poco». A testimoniare che il disco sta arrivando ci sono i diversi singoli rilasciati negli ultimi mesi: “Bad Liar”, “Fetish”, “Wolves” (in collaborazione con il Dj Marshmello), “Flawless” e “Back to You”.

Nel corso di uno dei suoi live streaming, Selena Gomez ha anche rivelato il titolo di una delle sue canzoni preferite, che si intitolerà “Rare”: «È un bellissimo messaggio sulle ragazze che non si rendono conto di essere rare: non credo che alle ragazze venga detto abbastanza. Voglio che la canzone sia un manifesto per tutte loro!» La release non ha ancora una data ufficiale di rilascio.

Selena Gomez si prende una piccola pausa dai social

Non è la prima volta che Selena decide di mettere in pausa la sua attivissima vita social. Due giorni fa, la star ha pubblicato un messaggio in cui spiega di volersi prendere una pausa da Instagram e da tutte le sue incombenze: «Mi prendo una pausa social. Ancora. Per quanto io sia grata della voce che ogni giorno i social danno alle persone, sono ugualmente grata di poter fare un passo indietro e vivere la mia vita nel presente, nell’attimo in cui questa si presenta. Generosità e incoraggiamento: ricordate, i commenti negativi possono ferire chiunque».