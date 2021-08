Aspettando l’uscita in sala di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, Sky Cinema ripropone gli 8 capitoli precedenti del franchise internazionale di grande successo Fast & Furious in un canale interamente dedicato. In programma anche FAST & FURIOUS – THE GREATEST MOMENTS Un documentario che ripercorre i momenti cult del franchise. L'appuntamento è da sabato 7 a venerdì 20 agosto. Tutti i film sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW Condividi:

In occasione dell'uscita sala di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, nelle sale dal 18 agosto e in anteprima dal 2 al 5 agosto, Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Fast & Furious con una programmazione interamente dedicata alla saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e gli scontri su quattro ruote, che ha ottenuto in totale quasi 6 miliardi di dollari d'incassi. Sono più di cento le vetture protagoniste nelle varie pellicole, oltre alle indimenticabili star Vin Diesel e Paul Walker, la cui prematura scomparsa nel 2013, ha fatto sì che prendessero parte altri grandi personaggi e icone del cinema d'azione come Dwayne Johnson, Jason Statham e Kurt Russell.



L'appuntamento con gli otto film originali della saga è da sabato 7 a venerdì 20 agosto. In programma anche FAST & FURIOUS – THE GREATEST MOMENTS, un documentario che ripercorre i momenti cult del franchise. FAST AND FURIOUS (2001)

FAST AND FURIOUS (2001)

Brian O'Conner (Paul Walker) è un agente della polizia di Los Angeles (LAPD), infiltrato con lo pseudonimo di Brian Spilner in una banda che opera nel settore delle gare clandestine. Il capo della banda è Dominic Toretto (Vin Diesel), un campione di gare di auto e criminale fuggitivo. Brian fa presto a conquistare la fiducia di Dom e la sorella di quest'ultimo, Mia. La banda ha bisogno di assalire e rapinare camion per riuscire a sostenere gli ingenti costi dei pezzi di ricambio e delle elaborazioni per i loro bolidi da corsa, il compito di O'Conner sarà quello di riuscire a incastrare i vertici dell'organizzazione; ma qualcosa va storto e Brian per salvare la vita ai suoi nuovi amici è costretto a liberarli e diventare ricercato, e svelando il suo vero lavoro, a perdere la loro fiducia.

2 Fast 2 Furious (2003)

2 Fast 2 Furious (2003)

Il film vede protagonisti Brian O'Conner e Roman Pearce, vecchi amici d'infanzia separati in seguito all'arresto di Pearce da parte della polizia per cui Brian lavorava. Loro dovranno entrare a far parte, sotto copertura, della squadra di Carter Verone, facoltoso ricercato dell'ONU che propone ai due una gara per testare la loro esperienza. Inoltre, 11 mesi prima si era infiltrata la bella Monica Fuentes, la quale finge di essere amante di Verone. Alla fine saranno scoperti tutti e tre e dovranno fuggire per riuscire a sopravvivere contando solo sui loro amici d'asfalto. All'interno della serie, la pellicola spiega le vicende vissute da Brian dopo aver lasciato fuggire Dominic Toretto.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Sean Boswell è un ragazzo che cerca di affermarsi come pilota nelle corse automobilistiche illegali. Dopo l'ennesima corsa illegale, stavolta in un cantiere, la madre lo spedisce in Giappone da suo padre, un militare in carriera di stanza a Tokyo, per evitargli di finire in riformatorio. Etichettato come gaijin (straniero) ed emarginato poiché non conosce una parola di giapponese, non impiega molto a trovare come amico un ragazzo americano, Twinkie, che lo introduce nel mondo sotterraneo del drifting. Sean provoca il nipote di un boss locale, D.K., e viene da questi sfidato a una gara di drifting. Per vincere viene quindi addestrato da Han Lue, un ex membro del team di Dominic Toretto nonché socio di D.K.

Fast & Furious - Solo parti originali (2009)

Fast & Furious - Solo parti originali (2009)

Brian O'Conner, dopo essere stato reintegrato nell'FBI, torna nuovamente sotto copertura per infiltrarsi nella banda di un pericoloso trafficante di droga di Los Angeles noto come "Braga". Ma in questa sua nuova missione Brian dovrà fare coppia proprio con colui che aveva ingannato cinque anni prima: Dominic Toretto. Dom, scoprendo la morte di sua moglie Letty, della quale è responsabile Fenix, scagnozzo di Braga, si prepara alla vendetta e insieme a Brian dovrà incastrare Braga con l'aiuto di un informatore, David Park, che li farà entrare nel giro di corse clandestine. Ambientato tra Los Angeles e il deserto messicano, questo quarto capitolo della serie riporta insieme sullo schermo Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster e Michelle Rodriguez, e permetterà di svelare come mai Han (Sung Kang) e Toretto si conoscano.

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 5 (2011)

Dopo aver boicottato l'arrivo dell'autobus al carcere di massima sicurezza, Mia Toretto e l'ex agente federale Brian O'Conner scappano in Brasile liberando Dominic Toretto. Là, durante una rapina a un treno, rincontrano Vince (componente della banda di Toretto nel primo film della serie, nonché amico d'infanzia di Dom) e scoprono che il mandante del furto è un ricco affarista di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell'autoradio di una macchina rubata precedentemente, la quale contiene tutti i dati dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari. A causa del furto al treno, Toretto e O'Conner vengono braccati dall'agente Luke Hobbs. Dom e Brian decidono di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes. Ma per compiere tutto questo hanno bisogno di formare una nuova squadra con i lori amici apparsi nei precedenti capitoli: Roman Pearce, Tej Parker, Han Lue, Gisele Yashar, Rico Santos, Tego Leo e il sopracitato Vince.

Fast & Furious 6 (2013)

L'agente Hobbs è all'inseguimento di un'organizzazione internazionale di mercenari criminali, la cui mente, Owen Shaw, è aiutata da uno spietato luogotenente che si rivela essere Letty, creduta morta da Dom. L'unico modo per fermare la squadra di criminali è quello di batterli sulla strada, così Hobbs chiede a Dom di rimettere insieme la propria squadra e di recarsi a Londra per unirsi a lui nella caccia a Owen Shaw. In cambio Hobbs promette l'amnistia a Dom e ai suoi in modo da poter tornare a casa con le proprie famiglie.

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 7 (2015)

Dopo aver ferito in modo grave Owen Shaw e aver ucciso tutti i membri della sua squadra di mercenari nel sesto film, Dom, Brian e la loro squadra sono in grado di ritornare negli Stati Uniti e vivere di nuovo la vita normale come avevano desiderato. Ma il fratello maggiore di Owen, Deckard Shaw (Jason Statham) alle spalle di Dom, cerca vendetta per il ferimento di suo fratello, e dopo la morte di Han in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, l'equipaggio stabilisce di fermare l'uomo che ha ucciso uno di loro prima che lui li trovi per primi.

Fast & Furious 8 (2017)