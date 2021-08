Fast & Furious – The Greatest Moments: le 20 scene top della saga

Le scene memorabili dai film finora usciti sono davvero tante. Difficile, quindi, stabilire quali siano le più spettacolari e soprattutto le più amate dai fan. Ora ci prova un documentario realizzato da Sky UK, intitolato Fast & Furious – The Greatest Moments .

Dopo una lunghissima attesa, il 18 agosto arriva finalmente nelle sale italiane Fast & Furious 9 – The Fast Saga, nono capitolo del franchise cinematografico su quattro ruote che negli anni ha conquistato milioni di fan (e miliardi di dollari al botteghino).

approfondimento

Fast & Furious 9, una clip esclusiva tratta dal film in arrivo. VIDEO

Fast & Furious – The Greatest Moments ripercorre le venti sequenze iconiche della saga, scelte dagli stessi appassionati dei film che hanno visto protagonisti, negli anni, divi del calibro di Vin Diesel (FOTO), Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham e del compianto Paul Walker.



E sono proprio alcuni dei protagonisti, come Vin Diesel e Michelle Rodriguez, assieme agli addetti ai lavori, a raccontare come sono state realizzate quelle incredibili sequenze e a svelare alcuni interessanti retroscena. Ecco quindi che in un’ora di documentario si condensa il meglio del meglio della saga più adrenalinica di sempre.