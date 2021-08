Fast & Furious 9, una nuova clip in italiano con Dom e Letty

Per ingannare l'attesa da qui a domani, Universal Pictures ha diffuso un nuovo video che mostra una scena del nono capitolo del franchise adrenalinico, in tutti i cinema tra pochissime ore. Il 18 agosto esce la pellicola capitanata dal mitico Dom Toretto interpretato da Vin Diesel. Eccolo assieme a Michelle Rodriguez in una sequenza in cui va a tutta birra (e a tutta adrenalina, anche)

L'attesa si taglia con il coltello: mancano poche ore all'uscita ufficiale di Fast & Furious 9 – The Fast Saga, nelle sale cinematografiche dal 18 agosto. Sottolineiamo "uscita ufficiale" perché la pellicola è stata già degustata da alcuni fortunati grazie alle anteprime che si sono tenute in alcuni cinema selezionati.

Da domani su qualsiasi grande schermo potremo finalmente tutti goderci le avventure a dir poco adrenaliniche di Dom Toretto e compagni.



Per offrirci un succulento antipasto - che ben fa intuire il "menù filmico" che verrà servito da domani - Universal Pictures ha diffuso una nuova clip inedita di questo attesissimo nono capitolo dell'epopea action.



Nella scena a dir poco turbolenta vediamo Vin Diesel e Michelle Rodriguez a bordo di un'automobile, tra esplosioni spettacolari, effetti speciali da chapeau ed elicotteri che tentano di braccarli.

E vediamo la macchina di Dom prendere letteralmente il volo, attaccata a un cavo d'acciaio. Roba che, di fronte a quella di Dom, la DeLorean di Doc in Ritorno al futuro risulta un catorcio...



Al termine della scena - con tanto di ribaltamenti ripetuti del veicolo, finestrini e vetri del parabrezza andati totalmente in frantumi - ovviamente i protagonisti Dom e Letty, interpretati da Vin Diesel e Michelle Rodriguez, ne escono illesi.



Potete vedere la scena della clip inedita di Fast & Furious 9, intitolata "Senza il ponte", nel video che trovate sotto, in fondo a questo articolo.



La trama del film

approfondimento Fast & Furious 9, scontro tra Vin Diesel e John Cena. VIDEO Fast & Furious 9 – The Fast Saga incomincia con un Dom Toretto totalmente inedito: il personaggio reso celebre dall'interpretazione "à la Die Hard" firmata Vin Diesel sta infatti conducendo una vita tranquilla, cosa per lui (e per i suoi spettatori) totalmente insolita.

È fuori dal giro, vive insieme a Letty e a suo figlio, il piccolo Brian. Ma in cuor suo sa bene che questa situazione non può certo andare avanti in eterno, anzi...

Dove c'è Dom, c'è anche il pericolo in agguato. E infatti non tarderà ad arrivare. Dom sarà costretto a riunire la sua squadra per fermare un complotto che ha una risonanza mondiale.

E a guidare il complotto chi c'è? L'assassino più abile, il pilota con le più alte prestazioni che tutti loro abbiano mai incontrato. E chi è costui? Non certo uno qualunque: si tratta di Jakob (interpretato da John Cena), il fratello rinnegato di Dom.

La produzione

approfondimento Fast & Furious – The Greatest Moments: le 20 scene top della saga Fast & Furious 9 vede un grande ritorno, ossia quello del regista Justin Lin.

Colui che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo dell'epopea cinematografica più amata dagli action-addicted torna a dirigere Dom & Co.

E dato che grazie a lui il franchise è diventato un successo a ogni latitudine, questo nono film ce ne farà vedere senz'altro delle belle...



Inoltre in tempi pandemici in cui viaggiare è abbastanza off-limits, questa pellicola è un piacere per gli occhi: vedremo Dom e gli altri sfrecciare in tutto il mondo. Da Londra a Tokyo, per poi passare dall’America centrale a Edimburgo, saltando da un bunker in Azerbaigian fino a Tblisi, torneremo un po' finalmente a volare. D'accordo, solo con l'immaginazione ma è già qualcosa... E a proposito di volare, non perdetevi questo assaggio di Dom e Letty che volano davvero. Senza la necessità di imbarcarsi su un aereo... Nella clip che vi proponiamo in fondo le leggi della gravità verranno totalmente sfidate dai protagonisti!