Fast & Furious 9, la clip ufficiale “Attacco al blindato”

È uscita una clip ufficiale di Fast & Furious 9 intitolata “Attacco al blindato”, pubblicata sul canale ufficiale di YouTube di Universal Pictures International Italy.



Un'intera sequenza al cardiopalma che ha in nuce già tantissimi ingredienti della pellicola le cui anteprime stanno sbancando il box office italiano. In anteprima nazionale fino a domani (le date sono quelle del 2, 3, 4 e 5 agosto, in alcuni cinema selezionati), il film che vede il ritorno di Vin Diesel nei panni di Dom Toretto ha debutatto con ben 248mila euro e oltre 30mila presenze. Numeri importanti, dati assai incoraggianti che preannunciano un successo stratosferico quando ci sarà la release del film vera e propria, prevista per il 18 agosto. E solo al cinema, lo specifichiamo visto che di questi tempi la doppia uscita, in streaming e nelle sale, è diventata all'ordine del giorno a causa dell'emergenza sanitaria in corso.



I motivi di tanto trionfo? Forse sono anche sociologici, legati al periodo storico che stiamo vivendo: dopo mesi e mesi chiusi in casa in lockdown a causa della pandemia, la voglia di tornare in sala è tantissima e, per farlo, un titolo tra i più spericolati della settima arte è benaccetto.

Adrenalina, azione, esplosioni (di giubilo per le esplosioni andate a buon fine, quindi esplosioni varie che si stratificano su esplosioni varie)... L'azione si taglia con il coltello, anzi con l'accetta!



E tutti gli ingredienti che rendono squisita la ricetta di Fast & Furious 9 sono già serviti su un piatto d'argento nella clip appena rilasciata, che si rivela quindi un gustoso assaggio di quello chi ci aspetta nelle sale.



Potete vedere la clip ufficiale intitolata “Attacco al blindato” tratta da Fast & Furious 9 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il film

approfondimento Fast & Furious 9, una clip esclusiva tratta dal film in arrivo. VIDEO Fast & Furious 9 è chiaramente il nono capitolo della saga cinematografica capitanata da Dom Toretto, quella che da ben due decenni appassiona il grande pubblico. Una passione tale, quella del grande pubblico, da avere fatto incassare oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo a questa epopea.



La trama del nuovo film racconta di un inedito Dom Toretto, uscito dal giro e intento a condurre una vita tranquilla assieme a Letty e a suo figlio Brian.

Ma tutti loro sanno che il pericolo è perennemente in agguato: dove c'è Dom Toretto, non può esserci anche una pacifica esistenza...

Infatti pure stavolta arriverà una nuova minaccia che costringerà il protagonista a un faccia a faccia con i peccati del suo passato, con gli scheletri nell'armadio che non è riuscito a seppellire. Lo dovrà fare per salvare coloro che ama più di ogni altra cosa. Così riunirà nuovamente la sua squadra per una nuova missione delicatissima e, non c'è nemmeno da dirlo, pericolosissima: quella per cui dovranno fermare un complotto che ha una risonanza mondiale. Questo complotto è guidato dall'assassino e pilota ad alte prestazioni più abile che abbiano mai incontrato. E chi è costui? Jakob, il fratello rinnegato di Dom (interpretato da John Cena, che vedremo anche nell'imminente The Suicide Squad).



Justin Lin torna alla regia

approfondimento Fast & Furious, Dwayne Johnson: The Rock dice addio alla saga Fast & Furious 9 vede il ritorno di Justin Lin dietro la cinepresa della saga.

A questo regista (che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo dell'epopea) va il merito di avere consacrato il franchise al successo planetario che ha riscosso.



Nel nuovo film l'azione sfreccia in tutto il mondo, portando i protagonisti (e con loro gli spettatori) da Londra a Tokyo, dall'America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Ed ecco forse un altro motivo per cui Fast & Furious 9 sarà il film più di successo della ripresa: dopo mesi in cui non abbiamo potuto viaggiare, farlo attraverso lo schermo è un piacere almeno per gli occhi, se non può esserlo per il passaporto...



Lungo la strada di questa avventura on the road, Dom Toretto incontrerà vecchi amici. E soprattutto vecchi nemici...