Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 19 agosto. LIVE

La Sicilia si avvicina alla zona gialla: l'Isola supera infatti le soglie critiche di incidenza, di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari che certificano il cambio di colore. Migliora la situazione in Sardegna, altra Regione in bilico. Intanto, in Italia si registrano 7.162 nuovi contagi, con tasso di positività al 3,2%. I decessi sono 43 (più altri 26 in seguito a un riconteggio). Salgono terapie intensive (+19, 442) e ricoveri ordinari (+87, 3.559) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Tempo di vacanze, boom di richieste di test antigenici nelle farmacie per ottenere il Green Pass valido 48 ore. Negli Stati Uniti, terza dose di vaccino per tutti dal 20 settembre.