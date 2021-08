Covid in Italia e nel mondo: ultime notizie di oggi 20 agosto. LIVE

Il bollettino del ministero della Salute registra 7.260 contagi su 206.531 tamponi processati. I decessi in un giorno sono 55. Ancora in aumento terapie intensive (+18, ora 460) e ricoveri ordinari (+68, ora 3.627). Il tasso di positività sale al 3,5% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). I riflettori restano puntati su Sardegna e, soprattutto, Sicilia. Preoccupano infatti i livelli di saturazione negli ospedali anche se, dopo il monitoraggio dell'Iss, nessuna regione dovrebbe passare in giallo. Intanto, nonostante il via libera degli Stati Uniti alla terza dose del vaccino, l 'Oms in giornata è intervenuto : "Ci opponiamo fermamente alla terza dose per tutti gli adulti nei paesi ricchi, perché non aiuterà a rallentare la pandemia".