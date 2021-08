Covid, ricoveri in salita: ecco le regioni vicine alla zona gialla

Secondo il bollettino del 20 agosto, in terapia intensiva ci sono 455 persone (-5, 26 ingressi del giorno) e negli altri reparti 3.692 (+65). La Sicilia supera le soglie di posti letto occupati in ospedale, che rappresentano uno dei parametri per il passaggio in zona gialla: per ora, comunque, rimane bianca. L'Rt nazionale è all'1.1. Nelle ultime 24 ore 7.224 nuovi casi in Italia, su 220.656 test. La percentuale di positivi è al 3,3%. Dall'inizio della pandemia, 4.471.225 casi e 128.683 vittime (+49)