Covid, Nuova Zelanda: lockdown esteso fino al 24 agosto

In Nuova Zelanda è stato esteso fino al 24 agosto il lockdown di tre giorni che avrebbe dovuto terminare oggi alla luce della crescita dei casi di Covid-19, legata alla diffusione della variante Delta. Lo ha annunciato la premier neozelandese, Jacinda Ardern, spiegando che il governo sta cercando di valutare le proporzioni del nuovo focolaio emerso questa settimana ad Auckland, al quale sarebbero legati anche i contagi rilevati a Wellington. "Questo è importante, significa che stiamo iniziando a ricostruire un quadro dei confini di questo focolaio - ha dichiarato Ardern -. In questo momento, non abbiamo contagi che spuntano a caso". L'origine del nuovo focolaio è stata identificata in un viaggiatore di ritorno da Sydney. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)