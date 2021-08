3/17

Per i cittadini non considerati a rischio “è probabile che un richiamo vaccinale verrà dato in futuro. Tuttavia al momento non vediamo la necessità di offrire dei richiami”, ha detto Anthony Fauci (in foto), direttore dell’Istituto Americano per la Ricerca sulle malattie infettive e consigliere dell’amministrazione Biden. Quanto al tipo e alla marca di vaccino che verrà somministrato per le terze dosi, Fauci ha sottolineato che "sarebbe preferibile inoculare il tipo già usato in precedenza"

