Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 15 agosto

È stato firmato il protocollo sicurezza per il nuovo anno. Dopo un confronto fiume, i sindacati hanno trovato l'intesa con il Miur sui tamponi gratuiti per i docenti e sulle misure per evitare classi pollaio. Il nodo Green pass sarà contenuto in una nota specifica che l'amministrazione invierà alle istituzioni nei prossimi giorni. L'Associazione nazionale presidi non ha firmato il documento: "Non intendiamo favorire una logica di 'sostituzione' della vaccinazione con il tampone". Ok invece di DirigentiScuola. L'ARTICOLO COMPLETO