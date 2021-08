4/13 ©IPA/Fotogramma

Sanofi Pasteur (Francia) - Per quanto riguarda invece il vaccino Vidprevtyn, prodotto dalla casa farmaceutica francese Sanofi Pasteur, e che si trova alla fase 3 della sperimentazione, l’Ema ha fatto recentemente sapere che valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi, e valuterà la conformità di Vidprevtyn ai consueti standard Ue per efficacia, sicurezza e qualità

Vaccino Covid, dati e grafici sulle somministrazioni in Italia