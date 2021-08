Vaccino Covid in gravidanza, arriva l'ok dagli Usa: cosa c'è da sapere

1/13 ©Ansa

Le donne incinte possono essere vaccinate senza che questo provochi alcun rischio né per la futura mamma né per il bambino. Ad affermarlo è il Centers for Disease Control and Prevention statunitense, che ha dunque aggiornato le linee guida in materia, prima piuttosto neutrali. In Italia, invece, è stata la Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia) a pubblicare un documento a favore della vaccinazione per le donne incinte

