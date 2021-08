5/10 ©LaPresse

Un rimborso spetta quindi per le spese sostenute per l’acquisto/noleggio del Pos, un altro per la dotazione di evoluti strumenti elettronici di pagamento. La differenza tra i primi e i secondi è che i sistemi di pagamento tecnologicamente più evoluti, oltre a consentire i pagamenti tramite carte di credito, bancomat e carte di debito, permettono la memorizzazione dei dati sull’ammontare dei pagamenti ricevuti e l’invio diretto degli stessi all'Agenzia delle Entrate