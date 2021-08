2/24 ©Ansa

Specialmente nelle località di villeggiatura si registra una stretta per scongiurare il rischio che si creino assembramenti. Migliaia di agenti delle forze dell'ordine sono pronti in tutta Italia per gli accertamenti nelle zone della movida e per verificare il Green pass in ristoranti, bar e locali

Ferragosto: le regole anti-Covid