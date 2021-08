1/10 ©Ansa

Il Cashback è stato sospeso, ma per chi ha accumulato importi per i pagamenti realizzati tra l’1 gennaio e il 30 giugno 2021 stanno arrivando i rimborsi. Proprio in questi giorni sono in emissione i primi pagamenti sul 10% delle spese effettuate, nei primi sei mesi dell’anno, tramite carta o bancomat nei negozi

