Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 15 agosto

Sono 5.664 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 7.188 ), a fronte di 160.870 tamponi giornalieri effettuati (ieri 254.006). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,5% (ieri 2,8%). Sono 19 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 384 (+12), con 29 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 agosto sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.440.669. Le vittime in totale sono 128.432, con 19 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 34). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 3.580, per un totale di 4.183.709. I ricoverati con sintomi sono 3.162 (+61). Sono invece 124.982 le persone in isolamento domiciliare (+1.989). I tamponi sono in tutto 80.606.903 - di cui 55.763.772 processati con test molecolare e 24.843.131 con test antigenico rapido -, in aumento di 160.870 rispetto al 14 agosto. Le persone testate sono finora 31.732.915, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note, la Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto già seguito in altro Stato. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Lazio precisa che a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi ed alle ospedalizzazioni.